Büyükşehir ekipleri karla mücadeleye hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı. Meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından 60 aracın hazır olduğunu ifade eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, 150 personelle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına sahada olacaklarını ifade etti. YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, “Kış şartlarının etkisini arttırması ve meteorolojinin şehrimiz için kar yağışı beklentisinde bulunmasının ardından hazırlıklarımızı başlattık. 60 aracımızı kar küreme ve tuzlamaya hazır hale getirdik. 150 personelimizle 16 ilçe ve şehir merkezimizde olası yağışlara karşı hazırlıklıyız. Hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz sahada olacak. Sadece kar yağışı odaklı değil, olası buzlanmalara karşı da önlemlerimizi aldık. Hem meteorolojik veriler hem de ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda arterler tuzlanacak” dedi.