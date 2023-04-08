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Büyükşehir ekipleri, şehir estetiğine katkı sunuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehrin muhtelif noktalarında bulunan ağaçları budarken, yaptığı çevre düzenlemeleriyle şehir estetiğine katkı sunuyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehit İlhan Aras Caddesi'nde bulunan ağaçlar için mevsimsel budama çalışmalarını başlattı. Şehir genelinde refüj çiçeklendirilmesi, dikey bahçe, bakım ve onarım gibi pek çok çalışmayla şehir estetiğine katkı sunan ekipler, Şehit İlhan Aras Caddesi'nde de ağaç budama işlemlerini hızla sürdürüyor.

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