Büyükşehir geleceğin itfaiyecilerini eğitiyor

35-40 kişiden oluşan öğrenciler, Türkiye'nin birçok üniversitesinden gelerek hem temel eğitim alıyor hem de yeterlilik ve dayanıklılık testilerine tabi tutuluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde staj yapan öğrenciler eğitimlerini tamamladılar. SÜBU, Kocaeli Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri Sakarya'da bulundukları süre boyunca birçok farklı eğitimden geçtiler. ‘Temel İtfaiyecilik' eğitimini tamamlayan öğrenciler, yeterlilik ve dayanıklılık testilerine tabi tutularak eğitimlerini tamamladılar.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Her yıl birçok üniversiteden öğrencilerimiz belediyemize başvurarak staj yapma konusunda bizlerle irtibata geçiyor. Geleceğin itfaiyecilerinin yetiştirilmesi noktasında önemli adımlar atmaktayız. 35-40 kişiden oluşan öğrencilerimize ilk olarak temel itfaiyecilik eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlerin ardından yeterlilik ve dayanıklılık testilerine tabi tutularak eğitimlerini tamamlıyorlar. Öğrencilerimize yeni hayatlarında başarılar diliyoruz” denildi.