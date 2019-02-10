Büyükşehir Genç Bisikletçileri arıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek olan Temel Bisiklet Sürüş Teknikleri Eğitim projesinin kayıtları başlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 2003-2006 arası doğumlu gençleri gerçekleştirilecek bu eğlenceli eğitimlere davet etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakarya, bisiklet sporunda Türkiye'de öncü bir şehir olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ev sahipliği yapacak şehrimizin ve ülkemizin adını tüm dünyada duyuracağız. Şampiyonaya hazırlık ve şehrimizde bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla Daire Başkanlığı olarak gençlerimize özel Temel Sürüş Teknikleri Eğitim projesini hayata geçiriyoruz” dedi.

“Katılım Belgesi”

Başkan Bayraktar sözlerinin devamında, “Gençlerimizin bisiklet sporunu tanıması ve yeni sporcuların yetişmesi hedefiyle çıktığımız bu projede kayıtlar 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 15 Şubat Cuma günü 17.30'da ise sona erecek. 2003-2006 doğumlu gençlerimizin katılabileceği kursumuzda eğitimler Cumartesi-Pazar günleri 10.00-11.30, 12.00-13.30, 14.00-15.30 ve 16.00-17.30 saatlerinde dört ayrı grupta haftada 3'er saat olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda eğitime iştirak edenler ise Katılım Belgesi almaya hak kazanacak. Kurs boyunca alanında uzaman eğitmen ve antrönerlerimizce verilecek eğitimler ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı altyapısını oluşturacak yeteneklerin takip edilerek ilgi alanlarına göre (MTB, Yol, BMX vb.) Bisiklet Koleji eğitimi almaları için yönlendirmeler yapıp genç yıldızlara ulaşılmayı hedefleniyoruz. 4 hafta boyunca sürecek eğitimimize katılım ve ayrıntılı bilgi için vatandaşlarımız (530) 237 52 06 numaralı telefonu arayabilir veya www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt yapabilirler. 2003-2006 doğumlu tüm gençlerimizi bu eğlenceli eğitime davet ediyoruz” diye konuştu.