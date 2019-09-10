Büyükşehir, Geyve'de 5 mahalleyi yeniliyor

Bu kapsamda asfalt ekipleri planlanan takvim dahilinde Geyve'nin Akdoğan, Ceceler, Umurbey, Dedeköy ve Kızılkaya Mahallerinde asfalt çalışmalarına başladı. Toplam 5 mahallede yapılacak çalışmayla 6 bin 900 metrelik yol asfaltlanacak. Yol Bakım ve Asfalt Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılacak çalışma ile Akdoğan, Ceceler, Umurbey, Dedeköy ve Kızılkaya Mahallerinde toplam 6 bin 900 metrelik yol yenilenecek. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.