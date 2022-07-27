Büyükşehir hastane çevrelerinde hassas çalışıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Önce Yaya Güvenliği' sloganıyla özellikle şehirdeki hastanelerin çevrelerinde çizgi ve uyarı tabelası uygulanması konusunda hassas çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını daha güvenli ve güçlü hale getirmek için çalışıyor. Ekipler, merkezde ve 16 ilçede yayalara öncelik verilmesi ve güvenli alanların oluşturulması için mesai harcıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'ne (YOL-BAK) bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede birçok noktada eş zamanlı olarak uygulama yapıyor.

‘Önce Yaya Güvenliği' sloganıyla şehrin en işlek noktalarında yaya geçidi ve uyarı tabelaları hazırlayan ekipler, Sakarya'da yaya trafiğini en güvenli hale getirmek için yoğunlaştı. Şehirde yer alan hastanelerin çevresinde bu konuya ayrı bir hassasiyet gösteriliyor. Hasta, hasta yakınları ve sağlık personelinin rahat bir ulaşım sağlaması için yaya geçidi sayıları artırılıyor, çizgiler ise yenileniyor.

Ayrıca hastane çevrelerine ‘Önce Yaya' yazıları ve yaya geçidi olduğuna işaret eden tabelalar yerleştiriliyor. Bu çerçevede Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) ile birlikte Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 106 Yataklı Acil Durum Hastanesi'nin yer aldığı sağlık kampüsü çevresinde işlemler tamamlandı. YOL-BAK'tan yapılan açıklamada, “Sakarya'mızın daha güvenli ve güçlü bir ulaşım ağına sahip olması ve yayaya öncelik veren bir şehir olarak anılması için çalışmalarımıza hız verdik. Kent genelinde yaya geçidi ve tabela yenileme işlemlerimizi gündüz-gece sürdürüyoruz. Mesaimiz yaz sezonu boyunca devam edecek” denildi.