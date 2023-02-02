Büyükşehir hentbol 3 yeni transferle gücüne güç kattı

Kadrosuna Çetin Çelik, Achraf Elabed ve Blida Mohamed Ghazali'yi katan Büyükşehir'de hedef şampiyonluk.

Türkiye Hentbol Süper Liginde zirve takibini sürdüren Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı 3 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi. Zirve yarışında 11 galibiyet 1 beraberlikle ligin 14. haftasını üçüncü sırada tamamlayan Büyükşehir Hentbol kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Bu çerçevede Büyükşehir, son olarak Spor Toto forması giyen sağ kanat oyuncusu Çetin Çelik ve Mihalıççık Spor Kulübü forması giyen Tunuslu kaleci Achraf Elabed ile Cezayirli sol oyun kurucu Blida Mohamed Ghazali'yi kadrosuna kattı.

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Büyükşehir Hentbol takımında ligin ikinci yarısında hedef şampiyonluk ipini göğüslemek. Lisans işlemleri tamamlandıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayan 3 yeni transfer, bugün oynanacak Spor Toto karşılaşmasında görev verilmesi halinde mücadele edebilecekler.