Büyükşehir hentbol ligin ilk yarısını Ankaragücü maçıyla tamamlayacak

haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Bugün Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Bugün Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'da başlayacak. Sporseverlerin ücretsiz bir şekilde takip edeceği karşılaşma için hafta boyunca hazırlıklarını sürdüren büyükşehir, seyircisi önünde kazanmak için parkeye çıkacak. Ligde 17 puanla 3. sırada yer alan Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı, ligin ilk devresini taraftarı önünde kazanarak kapatmayı hedefliyor.