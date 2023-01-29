İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükşehir Hentbol zirve takibini sürdürdü

33?lük skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi?nin 14?üncü haftasında Ümraniye Belediyesi?ne konuk oldu. Müzahir Sille Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmaya Taner Günay, Sedat Yıldırım, Ramazan Döne, Muhammed Miri, Dusan Medic, Çetin Çelik ve Oğulcan Güney yedilisiyle başlayan büyükşehir, ilk devreyi 12-21?lik skorla önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında da rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen büyükşehir, karşılaşmadan 24-33?lük skorla galip ayrıldı. Bu neticeyle ligde 11?inci galibiyetini alan büyükşehir topladığı 23 puanla 14. haftayı 3. sırada tamamladı. Büyükşehir?de Çetin Çelik attığı 7 golle maçın en skorer ismi olurken Oğulcan Güney 6 gol ve Ramazan Döne ise 5 golle dikkat çeken isimler oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.