İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükşehir judocuları Zonguldak'tan başarıyla döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları Zonguldak’ta gerçekleştirilen 5.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları Zonguldak'ta gerçekleştirilen 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'ndan derece elde ederek döndü.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sporun her dalında başarılar elde etmeye devam ediyor. Yetiştirdiği başarılı sporcularla Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran Büyükşehir sporcuları, Zonguldak'ta gerçekleştirilen müsabakalara damga vurdu. Sakaryalı genç judocular 5.Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda önemli dereceler elde etti. Turnuvada ‘Süper minik' ve ‘minik' kategorilerinde 3 farklı ülke, 35 şehirden toplamda 750 sporcu mücadele etti.


Büyükşehir formasıyla Melik Tunay Aldemir 26 kiloda şampiyon oldu. Zeynep Sarraf, Ayşenur Sude Yılmaz, Yağmur İpek Akçay, Nehir Civelek, Saadettin Efe Gelenoğlu ile Alperen Yentürk ikinci, Kebir Tekin Aldemir, Berat Tok, Ertuğrul Ahmet Nizam ve Mervenur Doğru ise üçüncülüğü elde etti. Sporcular, ödüllerini podyumda aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.