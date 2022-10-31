Büyükşehir kaliteli hizmet anlayışına değer katıyor

ISO 30400:2016 İnsan Kaynakları Yönetimi çerçevesinde verilen eğitimle personel, kurumun marka değerinin korunması ve yükseltilmesi hakkında bilgilendirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kurum içi verdiği eğitimlerle Türkiye'de ilk ve örnek olan kaliteli hizmet anlayışına değer katmaya devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen eğitime konuşmacı olarak, İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Managament) eğitimini Türkiye'de verebilen tek isim olan Doç. Dr. Pelin Vardarlıer katıldı. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye'de örnek olan SASKİ, ISO 30400;2016 İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi ile insan kaynakları yönetim sisteminin nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve en doğru şekilde nasıl sürdürülebileceği konusunda gerekli bilgileri İnsan Kaynakları personeliyle paylaştı.