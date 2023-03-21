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Büyükşehir karate sporcusu Avrupa yolunda

Sakarya Büyükşehir Karate sporcusu Milli Takım bünyesinde katılacağı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda Sakarya ve Türkiye’yi temsil edecek.

Sakarya Büyükşehir Karate sporcusu Milli Takım bünyesinde katılacağı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Sakarya ve Türkiye'yi temsil edecek.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı Karate sporcusu Fatih Şen, İspanya'nın Guadalajara şehrinde yapılacak olan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na katılacak. Milli Takım bünyesinde mindere çıkacak olan temsilcimiz, +84 kg'da mücadele verecek. 22 Mart tarihinde başlayacak olan müsabakada, başarılı sporcu altın madalya için mücadele edecek.

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