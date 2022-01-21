Büyükşehir karla mücadele ekipleri 24 saat nöbette

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya genelinde bugünden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği açıklamasından itibaren Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. 73 araç 129 kişilik ekiple hafta içinde yağan kar nedeniyle kapanan mahalle yollarını hızlı ve kararlı bir şekilde ulaşıma açan Büyükşehir YOLBAK ekipleri 24 saat kar nöbetine devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Sakarya genelinde etkili olması beklenen kar yağışı için tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. 129 görevli karla mücadele personelimiz ve 73 farklı aracımızla görevlendirmelerimizi yaptık. 24 saat kar nöbetine başladık. Kar yağışlarını anlık olarak takip ediyoruz. Kent genelinde kar yağışının getirebileceği olumsuzluklara anında müdahale ederek vatandaşlarımızın mağduriyeti önlenecektir. Kent merkezinde ve tüm ilçelerimizde karla mücadele nöbetimiz 24 saat devam edecektir” denildi.