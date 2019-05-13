Büyükşehir meclisi gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 5 ilave madde ile 55 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Ekrem Yüce, 1 aylık süreçte yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Yüce, meclis üyesi ve tüm katılımcıların mübarek Ramazan ayını tebrik etti.

“Kültür başkenti Sakarya”

Mecliste konuşan Başkan Ekrem Yüce, “İlk meclis toplantımızın üzerinden 1 aylık bir süre geçti. Bu süreçte yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş şehrindeydik. Şehrimizin tarihi ve coğrafi konumunu, kültürel çeşitliliğini tanıttık. Oş ile kardeş şehir olduğumuzu mecliste takdim ettim. 2021 yılında şehrimizin Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız için iyi niyet mektubumuzu sunduk. İnşallah 2021 yılında Sakarya kültür başkenti olarak ilan edilecektir” dedi.

“6 ana başlık”

Başkan Yüce sözlerinin devamında, “Marmara Belediyeler Birliği kongresinde encümen üyeliğine seçildik. Şehrimizle ilgili farklı şehirlerde toplantılara katıldık, temaslarda bulunduk. Ulaştırma Bakanımız ve farklı bakanlıklarda bakan yardımcılarımızla bir araya geldik. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nde istişare toplantılarında yer aldık. Biz; Valiliğimiz, üniversitemiz, kurum ve kuruluşlarımız, tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışacağız. Geçmişten güç alarak şehrimizin geleceğini şekillendireceğiz. İmar, ulaşım, tarım, sanayi, turizm ve Sakarya Nehri master planına ilişkin 6 başlık belirledik. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.

“Fidancılık ve Peyzaj A.Ş hayırlı olsun”

Fidancılık ve Peyzaj A.Ş için çok önemli bir adımın atıldığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Tarım konusunda Sakarya'nın tüm potansiyelini kullanacağız. Sakaryamız fidancılığın merkezi ve Türkiye'de ilk sırada. Bu konuda gerekli tüm araştırmaları yaptık. İlgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdik. İdari binalar, laboratuvar, konaklama ve satış alanlarıyla birlikte bir tesis inşa edeceğiz. Kurulumu için meclis üyelerimizden onay aldık. İnşallah Sakarya üretimi ve ihracatı ile ülke ekonomisine katkılar sunacak, Sakarya fidancılık ve peyzaj üzerine örnek gösterilen bir şehir olacak. Öte yandan Sera A.Ş firmasını da kuruyoruz. 4 farklı noktada bulunan termal kaynaklarımızı kullanacağız. Tarım alanlarının ve su havzalarını korumak, tarım ve hayvancılığı desteklemek adına Tarım A.Ş'yi de kuruyoruz. Ayrıca 1000 dönüm üzerinde Sakaryamıza tarım alanı kazandıracağız. Tarım Bakanlığımızdan gerekli desteği aldık. İnşallah yakın zamanda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

“55 gündem maddesi”

Meclis toplantısında; 1 ile 16. maddeler arasında kalan 16 madde oy birliğiyle kabul edildi. 17. maddenin 3'lü komisyona aktarılması kabul edilirken; 18'den 45'e kadar İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. 46, 49, 51. maddeler oy birliğiyle kabul edildi. 50. Madde Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilirken; 52 ile 53. Maddeler Tarım, Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. 54 ile 55. Maddeler ise İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.