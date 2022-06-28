Büyükşehir mezarlıkları bayrama hazırlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor. Büyükşehir ekiplerince yapılan temizlik, onarım çalışmaları sonrasında vatandaşlar, 16 ilçedeki 909 mezarlıkta yakınlarının kabrini temiz ve güvenli bir alanda ziyaret edebilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü Kurban Bayramı'na hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, mezarlıklarda temizlik ve bakım işlemlerine başlayan Büyükşehir ekipleri, kent genelindeki kabristanlıkları bayrama hazırlıyor. 16 ilçe ve kent merkezindeki toplamda 909 mezarlıkta uzayan otlar biçiliyor, bozulan alanların onarımı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Bayrama hazırlık için çalışmalarımıza bir süre önce başlamıştık. Bu çerçevede oluşturduğumuz temizlik ekibi 16 ilçemizde bulunan toplam 909 mezarlıkta ot biçme ve onarım çalışması yapıyor. Kurban Bayramı'nda yapılacak olan ziyaretlerin temiz ve güvenli bir ortamda geçmesi için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerine yer verildi.