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Büyükşehir, Mollaköy Köprüsü'nde çalışmalara başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, göçük yaşanması sebebiyle trafiğe kapatılan Mollaköy Köprüsü’nün hasarlı tabliye ve ayaklarının yeniden inşası için çalışmalara başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, göçük yaşanması sebebiyle trafiğe kapatılan Mollaköy Köprüsü'nün hasarlı tabliye ve ayaklarının yeniden inşası için çalışmalara başladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ciddi bir sorun teşkil eden Mollaköy Köprüsü için harekete geçmişti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, köprü üzerinde yaptığı incelemelerle hasarlı noktaları tespit etti. Bu çalışmanın ardından köprünün yenilenmesi için proje hazırlandı ve ihale gerçekleştirildi. Trafiğe kapalı olduğu için bölgeye ulaşım açısından büyük sorun oluşturulan köprünün yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

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