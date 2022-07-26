Büyükşehir pehlivanları er meydanlarına ambargo koydu

Son olarak Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri ve Isparta Uluborlu Yağlı Güreşleri'ne katılan pehlivanlar, çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri başarılara doymuyor. Son olarak 16. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılan Barış Bayav baş altı boyunda 3'üncü, Alpaslan Tekmen büyük orta boyunda 3'üncü, Abdurrahim Mutlu deste büyük boyda 3'ncü, Yusuf Huruzcu deste küçük boyda 2'nci ve Fahrettin Adil Çelik ise teşvik boyunda birincilik elde etti.

Bir diğer organizasyon olan Isparta Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ise baş altı boyunda Rıdvan Kara birinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, güreşlerde başarı elde eden sporcularını kutlayarak, “Bizleri böylesine önemli organizasyonlarda en güzel şekilde temsil eden ve göğsümüzü kabartan sporcularımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.