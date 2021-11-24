Büyükşehir personellerine acil durum eğitimi verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında kurum içi personellere yönelik acil durum eğitimi düzenlendi. İtfaiye ekipleri tarafından verilen eğitimlerde yaşanılabilecek her türlü acil durumda hazırlıklı olabilmenin yanı sıra başta yangın ve deprem olmak üzere her türlü acil durum esnasında neler yapılması gerekiyor, yanımızda nelerin olması gerektiği detaylı bir şekilde aktarıldı. İtfaiye ekipleri yangın tüpünün nasıl kullanıldığını gösterirken acil durum anlarında soğukkanlı olunmasını, panik yapılmamasını ve gaz patlamasının yaşanabileceği bölgelerden uzak durulması gerektiğini belirtti.