Büyükşehir şehrin en geniş caddesini hazırlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi; Erenler, Adapazarı ve Serdivan'a ulaşım için önemli bir güzergah olan Şehit İlhan Aras Caddesi'ni şehrin en geniş caddelerinden bir tanesine dönüştürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara en kaliteli ulaşım ağını sunmak için gündüz-gece çalışıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde Erenler, Adapazarı ve Serdivan ilçeleri arasında bağlantı niteliği taşıyan bin metrelik Şehit İlhan Aras Caddesi sil baştan yenileniyor. Caddede geniş bir peyzaj çalışması başlatıldı ve altyapı tüm detayları yenilendi. İlk olarak yağmur suyu, kanalizasyon, telekom ve elektrik altyapısı hazırlandı. Sonrasında ise üst yapı düzenlemeleri yapıldı.

SASKİ, Park Bahçeler ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekiplerinin ortak çalışması sonucu bin metrelik güzergah, örnek olacak bir model ile işlendi. Yol genişliği bazı noktalarda 43 metreye genişletildi, 4 buçuk metre genişliğe sahip 2 ayrı kaldırım bölümü inşa edildi. Bu işlemlerin ardından YOL-BAK ekipleri bölgede dolgu ve asfalt çalışmasına başladı. Dün ve bugün caddenin önemli bir kısmı asfaltlandı. Çalışma bittiğinde gidiş ve geliş çift yön duble yol, Sakarya'nın 3 ilçesine ve merkezine kolay bir ulaşıma imkan sunacak. Büyükşehir Belediyesi, şehrin geniş yollarından bir tanesi olacak Şehit İlhan Aras çalışmasıyla ilgili açıklamasında, "Sakarya'mızın dört bir yanında güçlü bir ulaşım ağı oluşturmak için gündüz-gece çalışıyoruz. 4 buçuk metre kaldırım genişliği, 43 metre çift yön yol genişliği ve peyzaj çalışmalarıyla örnek bir çalışma ortaya koyuldu. Caddemiz kentin tam merkezinde ilçelere ve şehir merkezine rahat bir ulaşım sunacak. Şehrimize hayırlı olsun" denildi.