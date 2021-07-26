Büyükşehir, şehrin genelinde altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor

Karasu Aziziye Mahallesi'nde yapımına başlanan 850 metrelik yeni kanalizasyon hattı sayesinde bölgede artan nüfus oranına rağmen uzun yıllar boyunca altyapı sorunu yaşanmayacak. Yeni imara açılan yollar ile birlikte yerleşim yerlerinde nüfus yoğunluğunun artmasından dolayı yetersiz kalan kanalizasyon hattı yenilendikten sonra uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde bölgeye hizmet verecek. Çalışmalar kapsamında aynı zamanda 18 adet muayene bacası ve 21 adet parsel bacası imalatı SASKİ ekiplerince Aziziye Mahallesi'ne kazandırılacak. Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir belediyesi olarak şehrimizin altyapı ağını geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Aziziye Mahallesi'nde yakın zamanda hayata geçireceğimiz yeni kanalizasyon hattı ile bölgede altyapı sorunları yaşanmadan önüne geçmiş olduk. Çalışmalarımızın şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.