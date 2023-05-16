Büyükşehir Serdivan'da yeni duble yol ile ulaşıma alternatif getiriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Serdivan'da imar planlarında 35 metre genişliğe sahip 1. Caddeyi bölünmüş yol haline getirerek, yeni duble yol projesini hayata geçiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni arterleri de şehir ulaşımına kazandırıyor. Bu çerçevede, Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden başlayacak alternatif bir güzergah için hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir, bölgede zaman zaman yaşanan araç yoğunluğunun önüne geçecek. İhale aşaması tamamlanan yeni yol projesi için ilk kazma kısa süre içerisinde vurulacak. Yol bakım ve onarım çalışmaları ile cadde yenileme işlemlerinin yanı sıra inşa ettiği yeni güzergahlarla ulaşımda alternatifleri çoğaltan Büyükşehir Belediyesi, Serdivan'da 35 metre genişliğe sahip olacak yeni bir duble yol inşa edecek. Bin 500 metre uzunluğa sahip yeni arter, kaldırımları, bisiklet yolları, orta refüjü ve aydınlatmasıyla bölgede ulaşımları rahatlatacak.

Projenin detaylarıyla ilgili açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “35 metre genişliğe sahip olacak yeni yol projemiz, orta refüjü, kaldırımları ve aydınlatmaları ile bölgede ulaşımlar için alternatif olacak. Bin 500 metre uzunluğundaki arter ile duble yol ağımızı genişleteceğiz. İnşallah hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.