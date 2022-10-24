Büyükşehir sporcuları Azerbaycan'dan 4 altın madalya ile döndü

Sakarya Büyükşehir kano sporcuları Azerbaycan Mingeçevir'de K1 ve K2 yarışlarında birincilik kazanarak 4 altın madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano sporcuları katıldıkları yarışlarda adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Bu çerçevede son olarak 21-23 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan Mingeçevir'de ki yarışlarda büyükşehir sporcuları Taha Erkam Usta ve Muhammet Emin Sulak, K1 ve K2 yarışlarında birincilik elde ederek toplamda 4 altın madalya kazandı.