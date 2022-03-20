Büyükşehir Sporcuları Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan madalya ile döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları başarılarıyla Sakarya'yı Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Konya'da düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcular mücadeleleri sonucunda 5 madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda başarı mücadeleleri sonucunda 5 madalya almaya hak kazandı. Büyükşehir sporcularından Ramazan Aktaş 63 kilogramda Türkiye ikincisi, 77 kilogramda Cengizhan Dağ Türkiye ikincisi, 97 kilogramda Muhittin Emre Helvacı Türkiye ikincisi, 67 kilogramda Eren Ülkü Türkiye üçüncüsü, 77 kilogramda Ali Güçlü ise Türkiye üçüncüsü olarak şehre beş madalya daha kazandırdılar.

Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada, “Sporcularımızın her alanda şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek başarıyla mücadele etmeleri bizleri gururlandırıyor. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerle Sakarya'yı sporda örnek şehir yaptık. Mücadeleye katılan tüm sporcularımızın yanı sıra başarılarıyla bizleri mutlu eden Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı sporcularımızı tebrik ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.