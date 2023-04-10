İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükşehir sporcularından şampiyonluk

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları Ulusal Aydın Dağ Bisiklet Şampiyonası’nda yarışmayı şampiyon tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları Ulusal Aydın Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda yarışmayı şampiyon tamamladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ulusal Aydın Dağ Bisiklet Şampiyonası'nda boy gösteren sporculardan Furkan Akçam U23 erkekler kategorisinde birinci olurken, yine aynı şampiyonada pedal çeviren Azize Bekar da U23 bayanlar kategorisinde şampiyonayı birinci olarak tamamladı. Aydın'da düzenlenen şampiyonaya birçok ilden katılım gerçekleşirken, kıran kırana geçen şampiyona nefesleri kesti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.