Büyükşehir sporcusu Dubai'den kupa ile döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karting sporcusu Doruk Sırnaç, Dubai'de katıldığı Uluslararası Iame Bambino CUP Şampiyonası'nda üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

54 Numaralı aracıyla Bambino Kupasına katılan Doruk Sırnaç, ilk uluslararası yarışmasında 6 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarı yakaladı. Rakiplerinin 3 yıllık tecrübesine rağmen, karting sporuna bu yıl başlayan Doruk Sırnaç, Dubai Kartdromo'da düzenlenen uluslararası Iame Bambino CUP Karting Şampiyonası'nı üçüncü tamamlayarak gösterdiği performansla ülkemiz ve şehrimiz adına önemli bir başarı kazandı. Sırnaç, daha önce 2022 yılında kendisinden büyük rakiplerine karşı Türkiye Karting Şampiyonası'nı Genel Klasman ikinciliği ile tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada “Sporcumuz Doruk Sırnaç, küçük yaşına rağmen önemli bir başarıya imza attı. Bu başarının devamının geleceğine inanıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak, Başkanımız Ekrem Yüce'nin bizlere sağladığı destek ve imkânların sonucu olarak 30 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu branşlarda önemli sporculara ve birçok başarıya sahibiz. Sporcumuzun gelecekte daha önemli başarılara imza atacağı inancıyla kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca yarışmanın ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, kulüp olarak tüm branşlarda çocuk sporculara destek verdiklerini belirterek, bu desteğin uluslararası başarılarla taçlanmasının şehrimiz ve tüm sporcular için de ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Başarılı sporcuyu telefon ile arayarak tebrik eden Cevat Ekşi, “Başarın ile gurur duyuyoruz. Bundan sonra da önemli başarılar alabilmen için seni desteklemeye devam edeceğiz, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.