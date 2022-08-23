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Büyükşehir sporcusu satrançta Avrupa Şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü satranç sporcusu Berkay Çelik, Zagreb’de düzenlenen Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası’nda 9 maçın sonunda şampiyon oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü satranç sporcusu Berkay Çelik, Zagreb'de düzenlenen Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası'nda 9 maçın sonunda şampiyon oldu.


13-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Amatörler Satranç Turnuvası'na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi satranç sporcusu Berkay Çelik, zorlu geçen 9 maçın ardından Avrupa Şampiyonu oldu. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen ve 22 ülkeden 178 sporcunun yarıştığı turnuvada kıyasıya mücadele veren Çelik, Sakarya'nın gururu oldu.

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