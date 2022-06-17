Büyükşehir yaz spor okullarında kayıtlar başladı

24 Haziran Cuma gününe kadar kayıtların devam edeceği yaz spor okullarında gençler, 30 Haziran Perşembe günü Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerinde düzenlenecek törenin ardından sahaya inecek. 1 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'de bitecek olan kurslara, 5-18 yaş aralığındaki tüm çocuklar ücretsiz olarak kayıt yaptırabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek yaz spor okulları için kayıtlar başladı. 24 Haziran Cuma gününe kadar kayıtların devam edeceği yaz spor okulları 30 Haziran Perşembe günü Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerinde düzenlenecek törenin ardından başlayacak. 28 farklı branşta ücretsiz olarak sunulacak spor eğitimleri için kayıtlar Olimpik yüzme havuzunda yaptırılabilecek.

5 ile 18 yaş aralığındaki tüm çocukların faydalanabileceği yaz spor okullarında atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, doğada, eskrim, futbol, geleneksel okçuluk, güreş, halter, hentbol, judo, kano, karate, kick boks, kürek, masa tenisi, satranç, spor tırmanışı, taekwondo, tenis, triatlon, wushu ve voleybolda oluşan tam 28 branş yer alacak. 1 Temmuz'da başlayacak spor okulları 1 Eylül'de sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek yaz spor okullarıyla çocukların yaz tatillerini verimli geçirmesi, fiziksel gelişimlerin yanı sıra sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. 28 farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde yaz spor okullarına katılanlar arasında yetenekli olanların keşfedilmesiyle de ülke sporuna kazandırılması büyük önem taşıyor. Salgın sonrası dönemde yeniden açılacak yaz spor okullarına ailelerin yoğun bir ilgi göstermesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin spora ve sporcuya sunduğu desteklerle Sakarya'da 7'den 70'e herkesin sporla buluştuğuna yer verilen açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz spor geleceğine katkı sunmak, yeni sporcuların yetişmesini sağlamak ve sporun her alanında şehrimizin başarıyla temsil edilmesini sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyespor 5 bini aşkın sporcusuyla şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Yaz spor okullarıyla da on binlerce gencimiz 28 farklı branşta sporla buluşacak. Sakarya'dan nice sporcular yetişecek, başarılarıyla şanlı Türk bayrağını gururla dalgalandıracak” denildi.