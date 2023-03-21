Büyükşehir Zabıta Ramazan denetiminde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı vatandaşların güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerine devam ediyor. Ekipler Ramazan ayı öncesi marketlerde, fırınlarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı, terazi ölçümleme kontrolü, raf-kasa fiyat kontrolü ve son kullanma tarihi kontrollerini yaparak vatandaşların gıdalara, tüm ürünlere sağlıklı ve güvenilir biçimde ulaşmasını sağlıyor. Marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen ekipler, fahiş fiyata geçit vermiyor. Görevli zabıta etiketlerdeki raf-kasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceliyor. Meyve-sebze reyonunda yer alan künyelere göz atan ekipler ayrıca yıkanmadan yenen ve paketli şekilde satılması zorunlu olan ürünlerin açıkta satılıp satılmadığını kontrol ediyor.