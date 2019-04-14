Büyükşehir'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Yunus Emre Bize Ne Söyler?' etkinliği ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Yunus Emre Bize Ne Söyler?' söyleşi ve imza günü programı ile devam etti. İlk olarak Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen etkinlik daha sonra Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programa konuşmacı olarak Mustafa Özçelik katıldı.

“Hak yolunu bilmeliyiz”

Mustafa Özçelik yaptığı konuşmada, “Yunus Emre, bizlere insan olarak nasıl bir hayat yaşamalıyız bunları öğretmeye çalışmıştır. Bunu kendi içimizde felsefe edinmemiz gerekmektedir. Yunus Emre'de bir dervişti. Derviş demek insan olma bilincini kazanmış bir kişi anlamına gelmektedir. Hayat yolunda doğru adımlar atmamız için hak yolunu iyi bir şekilde bilmemiz gerekmektedir. İnsan ömrü bir deftere benzer. Bu defterin içine bir şeyler yazmak biz doğduğumuzda başlamıştır. Bu defterin içinde bizim yapmış olduğumuz iyilikler ve kötülükler yazılır. Yunus Emre bu defteri iyi bir şekilde tamamlayıp öldüğümüzde bunlar karşımıza çıkınca hak yoluna ulaşmamız için çaba sarf etmiştir” sözlerine yer verdi.

“Kötülüğü yenen iyiliktir”

Konuşmasına devam eden Özçelik, “Bir yaratılış felsefesi hayatımızda bulunuyor ki o da şöyledir; Bu Dünya'ya nasıl geliyorsan o temizlikte ötekin tarafa git. Bunun olması için de gönlümüzün temiz olması gerekmektedir. Yunus Emre gönlün temiz olmasına çok önem vermekteydi. ‘Gönül bembeyaz bir aynadır' demiştir. Yapılan her kötü söz veya kötü bir şey aynanın üzerinde siyah nokta oluşturur. Bu kötülükleri yok etmenin ilacı iyilik yapmaktan geçiyor. Yunus Emre bizlere öncelikle sevgiyi söylemektedir. Bizim her zaman kendimizi inşa ettiğimizi dile getirmiştir. Çünkü insan ancak kendini geliştirebilir. Başkaları ne söylerse söylesin en son sözü insanın kendisi verir” ifadelerinde bulundu.