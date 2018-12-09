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Büyükşehir'de yılın son meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 10 Aralık Pazartesi günü toplanıyor.

Oturumda ilave 3 madde ile toplam 60 gündem maddesi karara bağlanacak.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 10 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda ilave 3 madde ile toplam 60 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak.

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