Büyükşehir'den 5 sporcu milli takımda

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kano Takımının 5 sporcusu, 16-17 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak Uluslararası Gloria Cup 2019 yarışlarında milli formayla mücadele edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı, Antalya Belek'te gerçekleştirilen Durgunsu Kano Milli Takım seçmelerine katıldı. 10 farklı şehirden 16 kulüp ve 82 sporcunun katıldığı seçmelerin sonunda belirlenen isimler 16-17 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Uluslararası Gloria Cup 2019 yarışlarında Milli formayla mücadele edecek. Büyükşehir Belediyesi Kano Takımının 5 sporcu ile Milli gurur yaşayacağını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem, sporcuları tebrik ederek başarı diledi.

Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul Erdem yaptığı açıklamada, “Kano'da Milli heyecanı bir kez daha yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Antalya'da gerçekleştirilen seçmeler sonucunda Mustafa Özmen ve Fahri Ayvaz Büyük Erkekler, Arda Kırımlı ile Alperen İnanır Genç Erkekler, Cemrehan Özbek ise Yıldız Erkekler kategorilerinde Milli formayı terletecekler. 16-17 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Uluslararası Gloria Cup 2019 yarışlarında Milli formayla mücadele edecekn sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.