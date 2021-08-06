Büyükşehirden anız yakılmamasına karşı uyarı

Uyarı mesajında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin hava sıcaklıklarının rekor seviyeleri gördüğü son 7 günde, kent genelinde 9 anız, 11 çalılık, 41 tane ot ve 2 orman yangınına müdahale ettiği bilgisine yer verildi.

Ufak bir dikkatsizliğin faciayla sonuçlanabileceğine vurgu yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere ülkemiz son zamanların en büyük doğal afetiyle karşı karşıya. Cennet vatanımızın dört bir yanında ormanlarımız yanıyor. Son verilere göre ülkemiz genelinde meydana gelen 208 orman yangınından 196'sı kahraman İtfaiye Teşkilatı ve Orman Genel Müdürlüğümüz ile birlikte bölgede cansiperane çalışan gönüllü ekiplerin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Tarihin en yüksek seviyesine ulaşan hava sıcaklığı sebebiyle, kırsal bölgelerimiz ve ormanlarımızda en fazla hassas davranmamız gereken günlerdeyiz. Bu vesileyle Sakarya genelindeki vatandaşımızı ‘anız ateşi' yakılmaması konusunda uyarıyoruz. Bilinmelidir ki canlı popülasyonuna, toprak verimliliğine ve doğanın kendisine büyük zararlar veren ‘anızlar' ormanlarımıza büyük zararlar verebilir. Ufak bir dikkatsizlik faciayla sonuçlanmasın” denildi.