Büyükşehir'den anlamlı proje: “Şeridi Paylaş, Güvenle Ulaş”

“Şeridi Paylaş, Güvenle Ulaş” projesiyle, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı, şoför, yaya ve bisikletlilerin empati kurması amaçlanan projede, bisiklet kullanıcılarının daha güvenli sürüş sağlanması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinin bir yenisini de bisiklet kullanıcıları için hayata geçiriyor. “Şeridini Paylaş, Güvenle Ulaş” projesiyle bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı ve şoför, yaya ve bisikletlilerin empati kurması amaçlanan projede bisiklet kullanıcılarının daha güvenli sürüş sağlanması hedefleniyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve Sakarya Şoförler Odası ortaklığıyla gerçekleştirilen projede, Sakarya'da bisikletin yaygın ve güvenilir bir ulaşım aracı olması için araç sürücülerinin ve bisikletlilerin karşılıklı anlayışlarının artırılması, farkındalık oluşturulması, sürücü ve bisiklet kullanıcılarının trafik kurallarına uymaları noktasında bilinçlendirilmesi hedeflenmekte.

Kavşak Ağı çalışmaları çerçevesinde sağlanan mikro-hibe programı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen projede, tüm paydaşların katılımıyla bir çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda, bisiklet yollarının iyileştirilmesi, arttırılması ve bisikletin şehir içi ulaşımda güvenilir bir araç olarak yaygınlaşması gibi bir dizi konu ele alınacak. Projenin yaygınlaştırılması noktasında paydaşların sosyal medya hesaplarında farkındalık paylaşımları yapılacak. Projenin son faaliyetinde ise, Ağustos aynın sonunda şehir merkezinde “Hep Beraber Pedallıyoruz” etkinliği düzenlenerek vatandaşlarla birlikte bisiklet kullanımı yapılacak.