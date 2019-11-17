Büyükşehir'den drenaj kanalları için 4 bin saatlik mesai

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı kış aylarında çiftçi için büyük olumsuzluklara yol açan kapalı drenaj kanallarının açılması için 4 bin saatlik mesaiye başladı. İlk olarak Hendek ilçesinin Aşağıçalıca, Adapazarı ilçesinin de Çaltıcak, İkizcemüslim, Acıelma, İkizceosmaniye mahallelerinde başlayan çalışmalar önümüzdeki günlerde şehrin genelinde devam edecek. Şehrin tamamında toplam 800 kilometre uzunluğundaki drenaj kanallarında, mahsullerin sular altında kalmaması için yoğun bir mesaiyle temizleme çalışmaları başlatıldı. Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Her yıl düzenli olarak devam eden çalışmalarımız bu yılda çiftçimizin kaliteli mahsul üretmesi için devam ediyor. Kapanan drenaj kanallarının bakım, onarım ve kontrol çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimizden de bu kanalların kullanımında hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz” denildi.

İkizcemüslim Mahalle Muhtarı Murat Turan, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonrasında burada hizmet ederek çiftçinin yanında olan herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Bu yapılan çalışmalar sayesinde kışın yoğun yağış zamanlarında tarlalarımız sular altında kalmayacak ve önümüzdeki sene ektiğimiz ekin daha kaliteli olacak” derken, İkizceosmaniye Mahalle Muhtarı Abdurrahman Barçın ise, “Drenajların dolması demek tarlamızın, mahsulümüzün sular altında kalması demek. Bunca zaman emek verip ürettiğimiz ürünlerin sular altında kalmasına müsaade etmeyip drenaj temizliğine önem veren Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Muhtarı olduğu mahallede bu hizmeti görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Acıelmalı Mahalle Muhtarı Fikri Sezer ise, “Tarımsal üretimde verimliliği arttıracak drenaj temizliği çalışmalarının sadece mahallemde değil, şehir genelinde bu kadar önem verilerek başlamasından dolayı oldukça mutluyum. Bir ülkenin kalkınması üretime dayalıdır. Özellikle tarımsal üretim hayati bir önem taşımaktadır. Bu üretim öneminin farkında olup her zaman yanımızda olan, çiftçinin sorunlarını can kulağıyla dinleyen Sayın Ekrem Yüce başkanımıza saygılarımı arz ederim” şeklinde konuştu.

Çaltıcak Mahalle Muhtarı Musa Boyacıoğlu'da çalışmalarla ilgili, “Çalışmaların şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Bugün çiftçinin ve üretimin değerini bilerek başlatılan bu çalışmalar sadece bizim için değil hem şehrimiz hem ülkemiz için önemlidir. Bu değerli topraklarda yapılan çalışmaları desteklemek için biz de ellimizden geleni yaparak açılan drenaj kanallarını temiz tutacağız” ifadelerini kullandı.