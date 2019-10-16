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Büyükşehirden fındık yetiştiricilerine seminer

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, fındık yetiştiricilerine eğitim seminerleri düzenledi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından fındık yetiştiricilerine yönelik olarak ‘Fındık Hastalıkları ve Zararlıları ile Entegre Mücadele ve Hasat Sonrası Fındık Bahçe Bakımı' konulu eğitim semineri düzenlendi. Karasu, Kocaali, Ferizli ve Serdivan ilçelerine bağlı mahallelerde yapılan seminerlerde fındık yetiştiricilerine Sakarya'nın fındık verimini ve kalitesini arttırmak için bilgiler verildi.



Eğitim seminerleri devam edecek


Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan eğitim seminerlerinde kaliteli ve verimli fındık yetiştirmenin yanı sıra fındık hasatından sonra bahçe bakımı hakkında yapılacaklar da çiftçilere anlatıldı. Düzenlenen seminerlerin sonunda ise katılımcılara bilgilerin yazılı olduğu broşür dağıtıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya fındık yetiştiriciliğinde Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden. Biz ürettiğimiz kaliteli fındığın verimini arttırmak için düzenlediğimiz seminerlerde çiftçilerimizi bilinçlendiriyoruz. Fındık yetiştiricilerine yönelik düzenlediğimiz seminerlerimiz ilerleyen günlerde devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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