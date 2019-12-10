İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den geniş katılımlı sempozyum

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ülke genelindeki atıksu arıtma tesislerinde biriken çamurların nihai olarak yok edilmesinin hem yatırım hem de işletme masrafları açısından getirdiği sorunlar ile bu sorunların çözümüne yönelik çabaların konuşulacağı bir sempozyum düzenlenecek.


12 Aralık Perşembe günü Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonu'nda gerçekleştirilecek ‘Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılması Sempozyumu'na Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sakarya Valiliği, üniversiteler, Türkiye Belediyeler Birliği, su ve kanalizasyon idareleri ile sivil toplum kuruluşları katılım sağlayacak. 09.00'da başlayacak sempozyumun açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci gerçekleştirecek. Sempozyumun ilk oturumunda Yerel Yönetimlerde Arıtma Çamuru Yönetimi, ikinci oturumunda ise Arıtma Çamurlarının Mevzuat Sınırlaması başlıkları konuşulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.