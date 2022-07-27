Büyükşehir'den Hendek'te asfalt mesaisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek Çobanyatak, Halaç, Sivritepe Mahalleleri'ne ulaşımı sağlayan grup yolunun 5 kilometreyi kapsayan bölümünü baştan aşağı yenileyerek bölgenin ulaşım ağını güçlendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde rahat ve güvenli ulaşımı temin etmek için 24 saat mesai harcayan ekipler son olarak Hendek'te bir çalışma yaptı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri ilçede nüfusun ve ulaşımın yoğun olduğu Çobanyatak Mahallesi'ndeki grup yolunu sil baştan yeniledi. Bölgede Halaç, Sivritepe ve Çobanyatak güzergâhlarını birbirine bağlayan grup yolunun 5 kilometrelik bölümünde hummalı bir mesai harcandı. YOL-BAK ekipleri öncelikle altyapı ve dolgu işlemlerini tamamladı. Sonrasında ise grup yoluna toplamda 5 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

YOL-BAK'tan yapılan açıklamada, “Sakarya'nın merkezinde ve 16 ilçesinde yenileme ihtiyacı olan tüm noktalarda eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kırsal mahallelerimize güvenli ve rahat bir ulaşımın sağlanması için yolları sil baştan yeniliyoruz. Son olarak Hendek Çobanyatak Mahallesi'nde yürüttüğümüz yenileme çalışması çerçevesinde grup yolunun 5 kilometrelik bölümünü asfaltla buluşturduk. Gündüz-gece sürdürdüğümüz mesaimiz kentin tüm bölgelerinde devam edecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” denildi.