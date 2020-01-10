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Büyükşehir'den kaliteli hizmet için eğitim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Belpaş Park54 personeline Ofis Sanat Merkezi’nde kaliteli hizmet için etkili iletişim, beden dili, sorun çözme ve öfke kontrolü konusunda eğitim verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Belpaş Park54 personeline Ofis Sanat Merkezi'nde kaliteli hizmet için etkili iletişim, beden dili, sorun çözme ve öfke kontrolü konusunda eğitim verdi.


Doç. Dr. Cengiz Erdal tarafından verilen eğitimde, personelin oluşabilecek sorunlara karşı ne şekilde müdahale etmesi gerektiği, sorun çözme ve beden dili yorumlama konusunda yapılması gerekenler konuşuldu. Kaliteli hizmet için vatandaşların isteklerini anlamak olduğunu dile getiren Doç. Dr. Cengiz Erdal, “Kaliteli hizmet için öncelikle vatandaşlarımızın isteklerini anlayarak doğru bir şekilde karşılık vermemiz gerekir. Olumsuz durumlara karşı her zaman pozitif şekilde yaklaşarak karşımızdakinin ne istediğini kesinlikle anlamalıyız. Sorunlar karşısında her zaman çözümcü bir yol izleyerek olaylara yaklaşmalıyız. Karşımızdakileri anlamak için belli kriterleri öğrenmemiz gerekmektedir. Bu kriterlere sahip olduğunuz sürece Sakarya Büyükşehir Belediyesi kaliteli hizmet verme konusunda her zaman daha ileri gidecektir” dedi.


Verilen eğitimin faydalı geçtiğini ifade eden personel programın sonunda hep birlikte fotoğraf çekildi.

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