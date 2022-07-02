Büyükşehir'den Katlı Pazar bölgesinde asfalt mesaisi

Altyapısı tamamlanan kısımlar SASKİ marifetiyle hızla asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kudüs Caddesi ve Katlı Pazar bölgesinde başlattığı yağmursuyu altyapı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Proje alanının şehrin merkezinde bulunması nedeniyle etaplar halinde yürütülen çalışmalardan dolayı bölge esnafı ve vatandaşlar oldukça memnun.

9 etaptan oluşan ve 8. etabında çalışmaları devam eden projede, altyapısı tamamlanan kısımlar SASKİ marifetiyle asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunuluyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmalar çerçevesinde altyapısı tamamlanan İtfaiye Caddesi ve Dar Sokak'ta asfalt çalışmaları da yapıldı.

Yeni yağmursuyu hattından sona gelinen çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Bölgede esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yılların sorunu haline gelen yağmursuyu hattı problemini etaplar halinde hızla çözüme kavuşturuyoruz. Tamamlandığında 3 bin 500 metre uzunluğa sahip olacak yeni hat sayesinde yoğun yağışlarda dahi olumsuzluklar yaşanmayacak. Bölgede yoğun bir şekilde yaşanan alışverişin etkilenmemesi için asfalt çalışmalarımızı hareketin az olduğu akşam saatlerinde başlatıyor ve gece saatlerine kadar sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.