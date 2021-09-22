Büyükşehirden kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kurum içi personellere yönelik eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından kişisel verileri, kişisel verileri koruma kanununa göre işlemek ve üst seviyede muhafaza etmek için Kişisel Verileri Koruma Uyum Komisyonu ve çalışma ekipleri kuruldu. Kurulan ekiplerin uyum çalışmalarına başlanırken uyum süreci için yönetici ve personellere farkındalık eğitimleri verildi.

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi yerine getirirken bize sunulan kişisel verilerin güvenliği ve mahremiyeti hususunda azami özen göstermekteyiz. Her türlü kişisel verileri, Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre işlemek ve üst seviyede muhafazası etmek için belediyemizde Kişisel Verileri Koruma Uyum Komisyonu ve çalışma ekipleri kurularak uyum çalışmalarına başlandı. Uyum sürecine yönetici ve personellere farkındalık eğimleri veriliyor. Uyum çalışmaları ile beraber belediye hizmetlerinde aldıkları tüm verilerin envanteri hazırlanacak, bu verilerin üst seviyede korunmasını sağlayacak idari ve teknik süreçler yeniden gözden geçirilecek ve revize edilerek ilan edilecektir. Kişisel verileri işleme süreçlerinde veri sahiplerinin bilgilendirilmesi için aydınlatma ve rıza metinleri hazırlanacak. Kişisel verilerin gizliliğinin korunması için yapılan çalışmalara tüm personeller dâhil edilecektir. Bununla birlikte kurumumuz genel verilerin korunması için uluslararası standart olan İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına tabidir” denildi.