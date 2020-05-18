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Büyükşehir'den kısıtlama günlerinde yoğun çalışma

Sakarya Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında yoğun çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda YOLBAK Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı noktalarında kısıtlamadan dolayı oluşan ortamı fırsata çeviriyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde ekipler trafik ışıkları sinyalizasyon bakım, onarım ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmenin yanı sıra yenilenen güzergahlarda yol çizgisi çalışmaları gerçekleştirdi. YOLBAK ekipleri ayrıca şehir merkezinde önemli geçiş noktası olan Bankalar Caddesi'nin 120 metrelik taş kısmında yenileme çalışmalarını sürdürdü. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Zabıta ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise denetim ile destek çalışmalarına devam etti.

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