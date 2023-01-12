Büyükşehir'den SEAH bağlantı yoluna ilk işlem

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) ulaşım için önemli bir bağlantı olan Erenler Akşemsettin Caddesi'ni sil baştan yenilemek için başladığı çalışmanın ilk etabını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri şehir genelinde yol yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Asfaltta yeni rekorlar için gündüz-gece çalışan ekipler son olarak Erenler Akşemsettin Caddesi'nde işleme başladı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olan caddenin yenileme işlemi başladı.

250 metrelik bölümde kaldırım, altyapı, üstyapı ve asfalt yenilemesi tamamlandı. Çalışmanın ilk etabı olan bu bölümde yaklaşık 700 ton sıcak asfalt kullanıldı. 10 ve 11 Ocak arasında trafiğe kapanan yolun ilk etabı yeni yüzüyle yeniden kullanıma açıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) ulaşım için önemli bir bağlantı niteliği taşıyan cadde aynı zamanda Adapazarı ve Erenler arasında köprü görevi görüyor. 1 kilometrelik caddenin tamamı etaplar halinde yenilenecek. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, “10-11 Ocak tarihleri arasında trafiğe kapanan yolumuzu tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Anlayış gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kaliteli ve kullanışlı yolların temini ve güçlü bir ulaşım altyapısının inşası için gündüz-gece çalışmaya devam edeceğiz” denildi.