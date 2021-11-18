Büyükşehirden taşkına uğrayan bölgeye iki önemli proje

“Afet Nedeniyle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu” programı kapsamında Kocaali Şerbetpınarı bölgesinde yürütülen çalışmalar tamamlandı. 2019 yılında meydana gelen sel sonucu taşarak Şerbetpınarı İçme suyu Arıtma Tesisi'ne zarar görmesine neden olan Maden Deresi çevresinde hummalı bir çalışma yürütüldü. Dere yatağı üzerindeki tesisin önüne 175 metrelik mesafeye 3 ile 5 metre arasındaki yüksekliğe sahip istinat duvarı inşa edildi. Olası bir taşkında suyun akışını sağlamak için inşa edilen duvarın yanı sıra, dere yatağı üzerindeki 310 metrelik alanda genişletme ve düzenleme işlemi yapıldı. Tesise yakın bir noktada ise suyun enerjisinin kırılması için ‘Geçirgen Tersip Bendi' inşa edildi.