Büyükşehirden ulaşımda kalite seferberliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda kaliteyi artırmak amacıyla düzenlediği eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Bir hafta boyunca devam eden mesleki yeterlilik eğitimlerinde, otobüs şoförlerine iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kuralları noktasında birçok eğitim verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda kalite standartlarını artırmak ve vatandaşların seyahat konforunu en üst düzeye çıkarmak amacıyla otobüs şoförlerine yönelik düzenlediği eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iletişim becerileri, öfke kontrolü, stres yönetimi, duygusal tutum ve davranışlar konusunda eğitimlerini tamamlayan şoförler, bu hafta ise teorik olarak gerçekleştirilen mesleki yeterlilik eğitimlerine katıldı. SESOB binasında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kuralları olmak üzere birçok alanda eğitimler verildi. Gelecek hafta uygulamalı eğitimlerini tamamlayacak olan şoförler, bu eğitimlerin sonunda mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ulaşımda yenilenmenin sinyalleri verilerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım konusunda personellerimiz ile birlikte önemli bir revizyonu gerçekleştirmenin çabası içerisindeyiz. Şehrimizde vatandaşlarımızın seyahat konusunda ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve onların standartlarını yükseltebilecek tüm olanakları adım adım vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Son olarak gerçekleştirdiğimiz mesleki yeterlilik eğitimleriyle birlikte şoförlerimizin teknik bilgi ve becerilerini artıracak, iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kuralları eğitimlerini gerçekleştirdik. Bu eğitimlerle birlikte şoförlerimizin vatandaşlarla olan diyalogları başta olmak üzere araç başında yapılacak kontroller, trafik bilgileri, engelli vatandaşlara karşı yaklaşım ve davranışlar, araçta bulunan eşyalar ve oluşabilecek tüm acil durum senaryolarına dair birçok eğitim verildi. Teorik ve pratik olmak üzere her iki alanda gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler, önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edecektir” denildi.