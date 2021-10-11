Büyükşehirden Yazlık Mahallesi girişine yeni köprü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım ağlarına modern dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Serdivan'da Yazlık Mahallesi bölgesinde 3 farklı mahalleye ulaşımı sağlayan Süleyman Binek Caddesi yenilenmiş, duble yola ulaşımı sağlayan yeni bir bağlantı yolu inşa edilmişti. Bu yolu Yenikent bölgesine giden Muhsin Yazıcıoğlu ile bağlayan köprü de kısa sürede tamamlandı. Büyükşehir, bağlantı noktasına modern bir köprü inşa etti. Tagı ve köprü bölümüyle birlikte inşası biten proje, dikkat çekici görünümüyle bölgeye adeta bir simge oldu. Büyükşehir ekiplerince hızla tamamlanan köprü, kısa süre içinde yapılacak ışıklandırmayla görsel olarak daha güzel hale gelecek.