Büyükşehir'den Yeşilay'a yeni merkez

60 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda; 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki 11 adet işyeri Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne 10 yıl süre ile tahsis edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı Sakarya Büyükşehir Başkanı Zeki Toçoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 3 ilave gündem maddesi ile 60 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis Toplantısı'nda 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki 11 adet işyeri YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi)'ne 10 yıl süre ile tahsis edildi. Başkan Zeki Toçoğlu yaptığı değerlendirmede Yeşilay'ın ülkede çok başarılı işlere imza attığını dile getirerek, “Her türlü bağımlılıkla mücadelede etkin çalışma izleyen Yeşilay'a YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) için Camili'de bulunan işyerleri için tahsis işlemini gerçekleştirdik. Sağlıklı bir gelecek için yetişkin ve gençlerde çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Gelecek nesillerimize bağımlılıktan uzak ve sağlıklı yaşamasını sağlamak amacıyla hareket eden Yeşilay Derneğimize destek olmaktan büyük mutluluk duyduk. İnşallah faydalı çalışmalar gerçekleştirilecektir” dedi.

Aralık Ayı meclis toplantısında; 1. ve 30. maddeler komisyonlardan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi. 31 madde ile 52 arası maddeler Hukuk ve İmar Komisyonu'na havale edildi. 53 ve 57 arası maddeler oy birliği ile kabul edildi. 58 ve 59 İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. 60. madde oy birliği ile kabul edildi.