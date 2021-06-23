Büyükşehir'den YKS'ye ücretsiz ulaşım

26-27 Haziran Cumartesi ve günü gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ulaşımda yapılacak değişikliklere ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, sınav giriş belgesi gösteren öğrencilerin ve refakatçilerinin sınav giriş ve çıkış saatlerinde Belediye toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 26-27 Haziran Cumartesi ve Pazar günlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ulaşımda yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla 26-27 Haziran Cumartesi ve Pazar günlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş ve çıkış saatlerinde sınav giriş belgesini gösteren öğrencilerimiz ve refakatçileri ile birlikte belediye toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanabilecekler. Sınava ulaşım konusunda aksaklık yaşanmaması için tüm hatlarımız hizmet verecek. Oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda hassasiyet bekliyoruz. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada sınav öncesi ve sonrası ulaşımla ilgili talep ve isteklerin 153 Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılabileceği belirtilirken, SAKUS uygulaması ve www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden hareket saatlerine ulaşılabileceği ifade edildi.