Büyükşehir'in arama kurtarma timi SABAK enkazda nefes kesti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kurduğu arama kurtarma timi SABAK eğitim çerçevesinde AFAD ekipleri koordinesinde gerçekleştirdikleri tatbikatla nefes kesti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi her alanda profesyonel bir personel kadrosu oluşturuyor. İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde kurulan arama kurtarma timi Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi'nin de (SABAK) eğitim süreci devam ediyor. Yaklaşık 70 personelin görev aldığı ve 2 arama kurtarma köpeği olan yeni birim, Sapanca Yanık'ta bulunan AFAD Eğitim Merkezi'nde nefeslerin tutulduğu bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat AFAD eğiticilerinin kontrolünde yapıldı. 70 personel aynı anda enkaz altı ve enkaz üstü arama faaliyetlerinde kullanılan tüm teknik teçhizatla birlikte bir deneme yaptı.

Büyükşehir'in arama kurtarma timi, yıkık halde olan enkaz altında yaralı aradı, kurtarma amaçlı beton kesimi yaptı ve yaralıların naklini tamamladı. Ayrıca yaklaşık dağcılık tekniklerinin tamamına hakim olan ekip 25 metre yükseklikten halatlarla yaralı tahliye etti. Bunların yanı sıra araç içinden kazazede kurtardı. Öte yandan tatbikatta bunların yanında enkaz altındakilere ulaşmak için kullanılan ‘sismik dinleme' ve ‘akustik dinleme' teknikleri uygulandı. 70 kişilik bu ekip, tüm eğitimleri tamamladıktan sonra aralarında yer alan uzman personellerle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında afet ve felaketlerde aktif olarak görev alacak, yaraları saracak.

“Hayat kurtaracak ve yaraları saracaklar”

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Sakarya'mızda bir süredir ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz belediyemiz bünyesinde görev alacak olan SABAK ekibimiz görevlere başlıyor. AFAD'tan uzman ekipler tarafından eğitimlerimiz tamamlanıyor. Sapanca'da yer alan tatbikat alanında bir süredir malzeme, ekipman, teçhizat kullanımın noktasında gerekli eğitimler verildi. Ayrıca arama kurtarma faaliyetleri için de tüm teknikler en ince detaylarına kadar anlatıldı. SABAK ekiplerimiz Türkiye'nin Sakarya'da ve ülkenin dört bir yanında hayat kurtaracak ve yaraları saracaktır. Hayırlı olsun” denildi.