Büyükşehir'in kurtarma timleri eğitimlerini sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gerek Sakarya'da gerekse de tüm Türkiye'de afet ve her türlü olaya müdahalede bulunan itfaiye erlerinin hizmet içi eğitimleri devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programları her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Sakarya'da gerçekleşen her türlü olaya anında müdahale etmenin yanı sıra Türkiye'de gerçekleşen sel, deprem, yangın gibi olaylara da hızlı ve etkili müdahalesi ile adından söz ettiren Büyükşehir İtfaiyesi göreve en son başlayan 12 personele trafik kazaları eğitimi verdi.

Tüm kaza ihtimalleri göz önünde bulundurularak her türlü varyasyona karşı gerçek araçlarla gerçekleştirilen eğitim ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yılda hizmet içi eğitimlerimiz periyodik bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir itfaiye teşkilatı olarak gerek şehrimizde ve ülkemizde meydana gelebilecek her türlü kaza ve doğal afetlere karşı 24 saat hazır durumdayız. Önümüzdeki süreçte de eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun” denildi.