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Büyükşehir'in raketleri Türkiye Şampiyonası yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcuları, Zonguldak’ta düzenlenen Minikler Bölge Takım-Ferdi müsabakalarında ilk 10’a girerek Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcuları, Zonguldak'ta düzenlenen Minikler Bölge Takım-Ferdi müsabakalarında ilk 10'a girerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcuları Zonguldak'ta düzenlenen Minikler Bölge Takım-Ferdi müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. 17 ilden 40 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımlar sıralamasında dördüncü olurken, ferdilerde ikinci ve üçüncü sırayı alarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takımlar sıralamasında ilk 7, ferdilerde ise ilk 10'nun Türkiye Şampiyonası'na katılacağı turnuva, seyirciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

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